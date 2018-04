Mazda presenteert Sassou concept

Door: BV

azda pakt in Frankfurt uit met de Sassou. Dat is een concept car van een klein lichtgewicht driedeursmodel. Volgens de Japanners mag het model beschouwd worden als een blik op een nieuwe, toekomstige compacte Mazda. De naam is afgeleid van het Japanese woord dat ‘positieve ingesteldheid’ betekent. Het lijnenspel werd getekend in Mazda’s tekenstudio’s in Frankfurt, dus de praktische driedeurs blijft dicht bij huis. Opvallend is het gebruik van semi-transparante materialen als voorbumper en op de kofferklep. Op die manier worden elementen als de lichtunits (met uitzondering van de koplampen) en de richtingaanwijzers aan het zicht onttrokken als ze niet in gebruik zijn. Voor de aandrijving zorgt een 1.0 driecilinder benzinemotor met turbo. Die krachtbron is speciaal ontwikkeld om aan de toekomstige strenge Europese emissie-eisen te voldoen. Mede daarom beschikt die over een start- en stopfunctie die de motor uitschakelt zodra het stationair toerental wordt bereikt en weer opstart als de bestuurder het gaspedaal aanraakt.

Het interieur is aangekleed met hoogtechnologische materialen, is interactief en moet de levensstijl van het jonge volkje weerspiegelen. De sleutel is vervangen door een USB-stick en er is een interface voor het programmeren van een ingebouwde harde schijf. Naast de twee voorste kuipstoelen, beschikt Sassou nog over een aanpasbare achterbank. Een systeem dat gebruik maakt van perslucht tovert de binnenruimte achteraan om van een laadruimte met vlakke laadvloer (gemakkelijk toegankelijk dankzij de diep uitgesneden kofferklep) tot een centrale zitplaats voor één passagier of zitruimte voor twee.