Europese première Lexus GS Hybride

n 2006 brengt Lexus ook van de GS een Hybride-uitvoering op de markt. De RX 400h SUV is reeds verkrijgbaar met een door een elektromotor geholpen aandrijflijn. De GS 450h is de eerste achterwielaangedreven hybride met motor voorin. De nieuwe aandrijving combineert een 3,5l V6 benzinemotor met een elektromotor (asynchroon met permanente magneet), wat een totaal vermogen van ruim 300pk oplevert. De GS 450h zal in minder dan zes tellen naar 100km/u accelereren. De fabrikant belooft een verbruikt dat gelijkaardig is aan dat van een berline met een tweeliter viercilindermotor. De technologie garandeert ook een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot.