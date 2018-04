Fenomenon Stratos Roadster

Door: BV

et fonkelnieuwe Britse ontwerpbureau Fenomenon was één van de verassingen op het Autosalon van Genève in maart van dit jaar. Daar werd de moderne interpretatie van de Lancia Stratos voorgesteld. Die heeft overigens afgezien van enkele stijlkenmerken en de globale filosofie, niets gemeen met de Lancia. Fenomenon bemachtigde enkel de rechten op de naam. Hoe het zit met de ambitieuze productieplannen is niet bekend. Wellicht volgt daarover in Frankfurt meer nieuws. Fenomenon zal daar immers een dakloze concept voorstellen.

De Britten zien de Stratos niet meteen als een concurrent voor Europese en Amerikaanse superwagens. Het model, en ook deze Roadster, bestaat uit een simpel mechanisch geheel, een robuuste structuur en beschikt over voldoende bodemvrijheid. Fenomenon ziet een markt in de landen die momenteel aan een sneltempo uit het economisch dal klimmen. Daar bevindt zich cliënteel dat over voldoende budget beschikt voor een superwagen, maar waar de slechte staat van de infrastructuur dat op dit ogenblik verhindert.