Botox voor Renault Kangoo

et achtste modeljaar van de Kangoo is voor Renault een reden om de kraaiepootjes die na de grondige facelift waren ontstaan, weg te werken. De neus krijgt daarom een licht herziene grille en lichtunits met richtingaanwijzers achter helder afdekglas. Het koetswerk ontsnapt niet aan de verplichte kuur met -in dit geval- drie nieuwe lakkleuren. De stoffenleverancier werd van de revitaliseringskuur op de hoogte gebracht en dat levert een gemoderniseerde bekleding op. In de uitrustingslijst zijn enkele nieuwe packs te vinden. Er is een ‘Easy Pack’, een ‘Elektrisch Pack’ en een ‘Kids Pack’. Het eerste combineert onder meer afstandsbediende centrale vergrendeling met een licht- en regensensor, het tweede omvat een boordcomputer en het derde geeft de kinderen op de achterbank onder meer recht op klaptafeltjes tegen de leuning van de voorzetels.

Het motorenpallet wordt een beetje herschikt; de 60pk sterke 1.2 benzine wordt uit het gamma gekeild en de dieselmotor winnen enkele paarden. De 1.5dCi is er voortaan met 60, 70 en 85pk.