Nieuwe Grand Vitara: prijzen

Door: BV

S

uzuki heeft nu ook de prijzen van de nieuwe Grand Vitara bekendgemaakt. De driedeursuitvoering met de 106pk sterke 1.6l benzinemotor komt in het gamma vanaf € 19.999. De vijfdeursuitvoering, die over een gevoelig langere wielbasis beschikt, is verkrijgbaar met een 140pk krachtige 2.0l benzine vanaf € 22.199. Dezelfde versie met een automatische versnellingsbak moet Suzuki € 23.599 opbrengen. Deze versies zijn steeds uitgerust met een automatische klimaatregeling. Reeds in september opent de importeur de orderboeken. Zowel de drie- als de vijfdeursvariant zullen vanaf begin 2006 leverbaar zijn met een 120pk sterke 1.9l dieselmotor (van Renault-origine). De prijs daarvan is nog niet bekend.