Voorbode voor Sport-Clio

an de productie van de Clio III Renaultsport 2-liter en 3-liter V6 is intussen een einde gekomen, maar lang wil Renault de liefhebbers niet laten wachten. Gelijk met de voorstelling van de nieuwe Clio, waarover we eerder al uitgebreid berichtten, debuteert immers een studiemodel voor een nieuwe Renaultsport Clio.

Of er een zescilinderversie met middenmotor komt van deze derde Clio-generatie is nog onzeker. De nieuwste telg krijgt in elk geval weer een atmosferische tweeliter onder de kap. Die wordt krachtiger dan de 182 paarden die de laatste uitvoering leverde, over exacte cijfers houdt Renault de lippen stijf op elkaar. Het is een handbediende zesbak die zal instaan voor de krachtoverdracht naar de voorwielen. Renault zal het model niet alleen leveren met een aangepaste ophanging, maar ook met een grotere spoorbreedte (1520). In combinatie met de grote wielbasis van 2585mm moet dat voor een sportief maar veilig weggedrag zorgen.

De vormgeving omvat fors verbrede voor en achtervleugels. Die worden vooraan gecomplementeerd door luchtdoorstroomopeningen achter de voorste wielkasten. Een dikke voor- en achterbumper een sportiever ogende verchroomde grille en aërodynamisch vormgegeven spiegels binden de sportieve saus. De wielkasten worden gevuld door zevensspaaks 18-duims velgen en 215/40 banden. Het luchtig vormgegeven lichtmetaal biedt ruim zicht op de geventileerde Brembo-remmen met een diameter van 330mm (280mm achteraan). De volledig beklede ondervloer die achteraan uitloopt in een diffuser is een primeur voor het segment.

Het uiterlijk lijkt productierijp, maar binnenin zal Renault wellicht nog enkele wijzigingen doorvoeren. Het studiemodel beschikt immers over vier individuele kuipzetels en een doorlopende middenconsole. De bekleding bestaat uit een sportieve kleurencombinatie van rood en grijs leder. Het instrumententarium wordt uitgevoerd op een witte achtergrond en schuilt achter een meesterlijk vormgegeven sportstuur. Vanzelfspreken konden aluminiumkleurige accenten, zoals de pedalen, niet ontbreken.