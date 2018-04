Jeep presenteert twee 'kleine' concepts

Door: BV

O

p het Autosalon van Frankfurt zal Jeep niet één, maar twee concept cars voorstellen; de Jeep Patriot en de Jeep Compass Rallye. Beiden zijn compacte SUV’s, een stuk kleiner dan wat de constructeur op dit ogenblik in de catalogus heeft staan. Er wordt dus openlijk gelonkt naar het instapsegment, maar de definitieve vorm ligt duidelijk nog niet vast.

De Patriot is een moderne interpretatie van de klassieke Jeep: stoer, sterk en met echte terreineigenschappen. Een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving zorgt daarvoor.

Een andere piste is die van de Compass Rallye, een evolutie van de Compass concept car die reeds in 2002 werd voorgesteld. De rondere vormen staan symbool voor de toegankelijkheid van het model. De Compass is in de eerste plaats compact en wendbaar. Het model beschikt niet over de terreineigenschappen van de Patriot, maar kan daardoor met een aantrekkelijker prijskaartje gecommercialiseerd worden.