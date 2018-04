Meer over de nieuwe Suzuki Grand Vitara

Door: BV

O

p de IAA in Frankfurt zal Suzuki de nieuwe Grand Vitara onthullen. Die komt er weer in twee koetswerkuitvoeringen; met een korte wielbasis en drie deuren en met een lange wielbasis en een vijfdeurskoetswerk. De SUV ruilt z’n inschakelbare vierwielaandrijving in voor een aandrijflijn die de kracht continue over de vier wielen verdeeld, maar behoudt z’n ‘echte’ terreinambities dank zij de inschakelbare reductieverhouding. Het motorenpallet is intussen bekend; de driedeurs wordt gecommercialiseerd met een 106pk sterke 1.6l en een 129pk sterke 1.9l DDiS common-rail diesel van Renault-origine. De vijfdeurs krijgt een 2.0l benzinemotor met 140pk of dezelfde 1.9l dieselversie onder de kap.

Al in september opent de Belgische importeur de orderboeken, maar er wordt gewacht tot het Autosalon van Brussel om de lancering met grote trom bekend te maken. Dan pas worden de diesels leverbaar. Het prijskaartje is nog niet bekend.