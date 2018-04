Geproefd: vernieuwde Subaru Forester

Door: BV

D

e Japanse nicheconstructeur Subaru heeft z’n SUV op een grondige opfrisbeurt getrakteerd. Die was nodig om het model mee te laten evalueren met de geëvolueerde eisen van het cliënteel in de SUV-markt -die de Forester overigens als één van de eerste voertuigen in dat segment mee definieerde- en het voertuig binnen een opgefrist gamma in de pas te laten lopen. De in 1997 geïntroduceerde generatie werd in 2002 al eens structureel opgefrist en dit maal zijn de ingrepen in de eerste plaats van stilistische aard. Het anonieme model krijgt een karakterinjectie door een hertekende motorkap, nieuwe lichtunits, een grotere grille en krachtig vormgegeven bumpers. De beschermprofielen op de portieren kregen een modernere look en achteraan bedacht de nieuwe Griekse ontwerper van het merk (Andreas Zapatinos) een nieuwe kofferklep en lichtunits met een wat kitcherige chroomlook achter doorschijnend wit afdekglas. Met nieuwe tinten en aangepast lichtmetaal is de beurt compleet.

Het interieur is nog steeds ruim en gerieflijk en beschikt net als voorheen over een egaal vormgegeven laadruimte met een inhoud van 387l. De achterbank laat zich in twee ongelijke delen neerklappen tot een volstrekt vlakke laadvloer die maximaal 1629l bagage slikt. Uitstekend zitmeubilair en een heldere ergonomie had de Forester al. Nieuw is de nieuwe waterafstotende stof voor de binnenbekleding van de instapversies, een hertekende middenconsole met bergvakken en een verstelbare armsteun en opgewaardeerde kunststoffen. Vooral dat laatste had de Forester nodig, al levert de ingreep het model nog niet meteen een leiderspositie op.

Net als elke Subaru (met uitzondering van de Justy, wat een aangepaste Suzuki Ignis is) beschikt de Forester over een geheel symmetrische integraalaandrijving die met een boxermotor is gelinkt. Voorheen bestond het gamma uit een 125pk sterke atmosferische tweeliter, een geblazen tweeliter met 177pk en een 210pk rijke 2.5l turbo. De middelste variant werd uit het aanbod gekeild, maar de atmosferische tweeliter werd grondig onder handen genomen en levert voortaan 158pk. Daar waar de Forester 2.0 voorheen aan de makke kant was, is de huidige versie aardig vlot. De sprint naar 100 neemt 9,7 tellen in beslag en de topsnelheid bedraagt 197km/u. Het surplus aan vermogen zit hoog in de toeren, maar de viercilinder verdraagt omwentelingssnelheden tot 7.500t/min. De 2.5 XT, voortaan 230 paarden sterk, gedraagt zich nog meer als een underdog; de uiterlijke verwijzingen naar het vermogen zijn subtiel, de prestaties nog indrukwekkender. De top bedraagt 216km/u en de kaap van 100km/u wordt na zes tellen gerond! De boxermotoren vragen nog steeds wat meer benzine dan een conventionele viercilinder lijnmotor, maar het verschil is al drastisch teruggedrongen.

Ondanks een bodemvrijheid van minstens 20cm, waardoor de Forester nog als een verassend goede moddervreter voor de dag kan komen, is het zwaartepunt laag. Dat is te danken aan de boxermotor. De vierwielaandrijving heeft niet de minste moeite met het vermogen en het weggedrag is uitstekend controleerbaar en levendig. De 2.5 XT vereist wat meer controle omwille van het vermogen en de afwezigheid van elektronische bijstandssystemen (met uizondering van ABS), maar is vergevingsgezind. Nieuwe veren en dempers beperken het rollen in de bochten en dat is voelbaar. Het onderstel legt nu meer de nadruk op sportiviteit. Dat de schokken soms eerder droog worden doorgespeeld aan het interieur wijten we aan het grotere lichtmetaal (de 2.5 XT krijgt 17-duims in plaats van 16-duims velgen mee). De handgeschakelde versnellingsbak schakelt droog en mechanisch. Voor beide versies is er ook een automaat, voor de 2.5 is dat een nieuwigheid, maar die beschikt slechts over vier verhoudingen. Dan rest ons enkel nog de prijs; de Forester 2.0X is er vanaf € 22.295. De 2.5XT moet ten minste € 31.135 opbrengen.