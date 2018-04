Krachtiger boxer voor Subaru Legacy

Door: BV

a de grondig vernieuwde Forester, die vanaf september in ons land te koop is, krijgt ook de Legacy de vernieuwde atmosferische tweeliter viercilinder boxermotor tussen de voorwielen gelepeld. Die heeft een identieke boring (92mm) en slag (75mm) als het vorige exemplaar, maar onderscheidt zich door een tweede luchtdoorstroomkanaal per cilinderkop, nieuwe injectoren, opnieuw geprofileerde nokkenassen, een verbeterde ontsteking en variabele kleppentiming. De compressieratio werd verhoogd naar 11,1 op 1. Door de aanpassingen stijgt het vermogen van de boxer van 138pk (bij 5.600t/min.) naar 165pk (6.800t/min.). De koppelkromme piekt nog steeds op 187Nm, maar bereikt die piekwaarde al bij 3.200t/min. Voorheen was dat nog 4.400t/min.

De vernieuwde Legacy 2.0, die in de catalogus de toevoeging R krijgt, heeft eveneens recht op een opgefriste vijfbak met ingekorte overbrengingsverhoudingen. Samen zorgen die voor een gevoelige prestatiewinst. De acceleratietijd naar 100km/u van de Sedan krimpt van 10,9 naar 9,2 tellen. De topsnelheid stijgt van 195 naar 213km/u. De winst voor de break is ongeveer even groot.