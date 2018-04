La nuova Fiat Punto!

Door: BV

F

iat heeft voor het eerst officiële beelden van de nieuw Punto, die vanaf september op de Europese markten geïntroduceerd wordt, vrijgegeven. In België wordt de nieuwste generatie rond de jaarwisseling verwacht. Het model, dat door Fiat Grande Punto wordt gedoopt, treedt in de voetsporen van de eerste twee generaties die sinds 1993 op de markt zijn. Fiat verkocht eerder al zes miljoen Punto’s.

De nieuweling valt met een lengte van 403m, een breedte van 1,68m, een hoogte van 1,49m en een wielbasis van 2,51m tussen het segment van de compacte en de middelgrote hatchbacks in. Daardoor kan de binnenruimte van de Grande Punto niet anders dan een stuk groeien ten opzichte van het huidige model. Het vloeiende, gedrongen lijnenspel van zowel de drie- als de vijfdeursuitvoering (waarvan nog geen beelden zijn vrijgegeven) is getekend door Italdesign-Giugiaro, in samenspraak met Fiat’s eigen Centro Stile. De constructeur belooft een interieur met dezelfde Italiaanse flair, maar claimt geen toegevingen te hebben gedaan op vlak van functionaliteit, ergonomie en afwerking.

Het model wordt gelanceerd met een 65pk sterke 1.2l of een 77pk 1.4l onder de kap. Dieselliefhebbers krijgen meteen de keuze uit vier motoren. Een 75pk sterke 1.3l 16v Multijet, een 1.3l Multijet die dankzij een turbo met variabele geometrie 90pk oplevert en twee versies van de 1.9 Multijet; met 120 of 130pk.

De komst van de nieuwe Grande Punto betekent niet meteen het einde voor de huidige generatie. Die blijft nog voor onbepaalde tijd in productie.