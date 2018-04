Spectaculaire Carver is terug!

Door: BV

n 2003 kwam het Nederlandse bedrijfje Vandenbrink, naar de gelijknamige oprichter en bezieler van het project, met de Carver op de markt. Dat was een unieke driewieler, 3,40m lang en slechts 1,30m hoog, die eigenschappen van een wagen en een motor met elkaar combineerde in een spectaculair voertuigconcept. Het compartiment met het motorblok, de achteras en de twee aangedreven achterwielen en het passagierscompartiment met het neuswiel kunnen immers onafhankelijk van elkaar bewegen. De achteras is conventioneel opgehangen, maar het passagierscompartiment kan dankzij het Dynamic Vehicle Control System in de bocht leunen. De tilthoek is daarbij evenredig aan de kracht die uitgeoefend wordt, en dus niet aan de stuurhoek. Daardoor gaat de Carver, met name bij hoge snelheden, ‘liggend’ door de bocht. De cabine kantelt tot 45°.

Vandenbrink produceerde een gelimiteerde oplage van 20 stuks. Die werden allen met de hand gebouwd. Het concept werd daarna verkocht en ondergebracht in een nieuwe Zwitserse onderneming; Carver Europe. Die zal nu van de Carver, die inmiddels omgedoopt werd tot Carver One, nog 500 exemplaren extra produceren. Het ontwerp blijft ongewijzigd. De aandrijving is nog steeds voor rekening van een 660cc viercilinder met 68pk en 100Nm die bij Daihatsu betrokken wordt. Daarmee haalt de Carver One een top van 185km/u en wordt de sprint naar 100km/u in 8,2 tellen afgehaspeld. Eind dit jaar start de productie. Die blijft overigens in Nederland.