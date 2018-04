Nieuw: exclusive line bij Audi

Door: BV

udi introduceert voor de A3 driedeurs, de A3 Sportback, de A4 en de A6 een nieuwe ‘exclusive line’. Het aanbod omvat een interieuraankleding die bestaat uit een tweekleurige lederen bekleding (zwarte wangen en een middenstrook in rood, beige of zilvergrijs), Nappa-leder voor de A3 en Valcona-leder voor de A4 en A6, sierstiksels en een bies van de tapijten in een kleur die past bij de middenstrook van de stoelen, inlegplaatjes in mat geborsteld aluminium, een zwarte dakhemel en deurdrempelbeschermlijsten met een specifiek logo. Uiterlijke opsmuk is niet in het pakket opgenomen.

Op de A3 is de exclusive line beschikbaar voor € 2.485. Op de A4 wordt het pakket een optie van € 3.480, bij de A6 bedraagt de meerprijs € 4.215.