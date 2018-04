Meer 4x4, minder lichte vracht

Door: BV

e 4x4 is, vooral in z’n lichtere SUV-variant, nog steeds aan een opmars bezig. Dat blijkt uit de cijfers van inschrijvingen van 4x4’s tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. In het totaal werden van januari tot juli 2005 22.808 nieuwe exemplaren geregistreerd. Dat is 10,1% meer dan de 20.724 stuks die tijdens dezelfde periode vorig jaar in het verkeer gebracht werden.

Afgelopen jaar werd de top vijf bij de constructeurs gevormd door Toyota (3.865 stuks), Nissan (2.109), Hyundai (1.902), Land-Rover (1.793) en Volvo (1.665). Dit jaar behoudt Toyota voorlopig z’n eerste plaats met 3.762 stuks, al viel het marktaandeel van de specialist daarmee terug van 18,6 naar 16,5%. Hyundai profiteert van het succes van de Tucson om van 1.902 naar 3.470 stuks te springen. Het aandeel van de Koreaanse constructeur stijgt daardoor van 9,2 naar niet minder dan 15,2%. BMW, vorig jaar nog op 6 met 1.590 stuks, doet dit jaar bijna dubbel zo goed en verovert 12,5% marktaandeel voor 2.857 voertuigen. Nissan verkocht met 2.010 stuks nauwelijks minder dan vorig jaar, maar wordt toch de hekkensluiter in de top vijf.

Ondanks een stijging van het aantal 4x4’s, daalt het aantal voertuigen die als licht vrachtvoertuig worden ingeschreven, zowel in absolute als in relatieve cijfers. Omwille van een verstrenging of nakende verstrenging van de regelgeving ter zake en de toenemende populariteit van ‘zachte’ 4x4’s als de Kia Sportage, Toyota RAV-4 en Hyundai Tucson is het aantal fiscaal voordelig ingeschreven exemplaren gedaald van 6.239 vorig jaar naar 5.737 dit jaar. Tijdens de eerste helft van 2004 genoot bijna 1 op 3 terreinwagens van de ‘lichte vracht’-status. Dit jaar is dat nog slechts 1 op 4.