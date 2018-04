Nieuwe 6,3l AMG Mercedes-motor

Door: BV

A

MG heeft een nieuwe topmotor voor het Mercedes-gamma ontwikkeld. Die heeft een cilinderinhoud van 6,3l, een V8-architectuur en is, in tegenstelling tot de traditie bij de tuner met constructeursstatus, atmosferisch. Het blok levert een maximumvermogen van 510 paarden bij een omwentelingssnelheid van 6.800t/min. De koppelkromme piekt bij 630Nm. Om een langdurige hoge belasting mogelijk te maken is het blok geheel opgetrokken in versterkt aluminium. De cilinderwanden zijn behandelend met een speciale coating die de wrijving gevoelig reduceert en voor het eerst wordt toegepast op een in serie geproduceerde krachtbron.

De atmosferische V8 moet de compressorgevoede 476pk sterke 5,5l V8 uit het AMG-aanbod op termijn vervangen. Het blok zal debuteren in de S63 AMG op basis van de fonkelnieuwe S-Klasse. Later volgen dan de M-Klasse en de E-Klasse.