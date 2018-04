Vierwielaandrijving voor Mercedes E diesels

Door: BV

anaf heden biedt Mercedes in het huidige E-Klasse-gamma ook dieselmodellen aan in combinatie met de 4MATIC vierwielaandrijving van de constructeur. Tot op heden bleef deze aandrijflijn het privilege van de benzineversies. Nu wordt de optie ook aanbeoden op de E 280 CDI en de E 320 CDI in zowel de berline- als de breakversies. Beiden zijn zescilindermotoren. De C 280 levert 190pk en sprint naar 100km/u in 8,2 tellen. De topsnelheid bedraagt 234km/u en het verbruiksgemiddelde zou beperkt blijven tot 8,0l/100km. Aan de E 280 CDI 4MATIC berline hangt een prijskaartje van € 48.158, de break kost € 51.183.

De 320 CDI levert 224pk en stuwt de E-Klasse in 7,4 seconden naar 100km/u, beschikt over een topsnelheid van 244km/u en neemt genoegen met 8,1l/100km. De vierwielaangedreven versies zijn zoals steeds een tikkeltje langzamer en dorstiger dan hun tweewielaangedreven evenknie. De combinatie met de 320-diesel kost € 51.546 voor de berline en € 54.571 voor de break. De vierwielaangedreven diesel krijgen steeds een handgeroerde gangwissel met vijf verhoudingen.