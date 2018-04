Brabus maakt Mercedes E 350km/u snel

Door: BV

e Duitse Tuner Brabus heeft een snelheidsrecord gevestigd met een opgepepte Mercedes E-Klasse. De luxeberline krijgt van het bedrijf een tot 6,3l opgeboorde V12 (oorspronkelijk uit de Mercedes 600-reeks) tussen de voorwielen. Het atmosferische Mercedes-blok wordt voor de gelegenheid aangeblazen door twee turbo’s. Daardoor stijgt het vermogen naar 640 paardenkrachten. De koppelkromme piekt op niet minder dan 1.026Nm, vanaf 1.750t/min. De Brabus V12 Biturbo haalt 100km/u in 4,5 seconden. Na 11,7 seconden staat 200km/u op de teller en in nauwelijks meer dan een halve minuut sneuvelt de 300km/u-barrière. Op een snelheidscircuit in het Italiaanse Nardo haalde de tuner een topsnelheid van 350,2km/u.