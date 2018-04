Veiligheidsrecords sneuvelen op EuroNCAP

Door: BV

e passieve veiligheid van het wagenpark gaat er met rasse schreden op vooruit, zo meldt de EuroNCAP bij de onthulling van de testresultaten van niet minder dan 13 modellen. Meer dan de helft, 7 stuks om exact te zijn, werden beloond met de maximale score van 5 sterren. Het gaat om de Volkswagen Passat, Renault Clio, Peugeot 1007, Opel Zafira, Mercedes A-Klasse, Lexus GS en BMW 3-Reeks. De Lexus GS en Mercedes A-Klasse doen de records in hun klasse, die van de compacte middenklassers en het luxesegment, sneuvelen. Peugeot 1007 doet zelfs nog beter. Die gaat met de beste score ooit naar huis.

Een eervolle vermelding is er voor de 4-sterren-score van de Citroën C1, Honda’s FR-V, de smart forfour en de Suzuki Swift. De Fiat Stilo is intussen al 4 jaar op de markt, maar werd nu pas tot schroot herleid. Ondanks de wat verouderde structuur sleept de Italiaan toch nog vier sterren in de wacht. De Honda FR-V en Suzuki Swift laten zich opmerken met drie sterren voor de voetgangerveiligheid.

Het buitenbeentje uit de test is de Dacia Logan. De spartaanse berline was oorspronkelijk voor het Oostblok en ‘ontwikkelingsmarkten’ bedoeld, maar komt dit najaar ook naar de West-Europese particulier. Hoewel het model op dezelfde bodemplaat staat als de Modus en de derde generatie Clio, haalt het product niet hetzelfde veiligheidsniveau. Het model gaat als enige met drie sterren naar huis.