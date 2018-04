Drie Volvo Ocean Race-modellen

Door: BV

er gelegenheid van de jongste editie van de Volvo Ocean Race -een zeilwedstrijd die op 12 november van start gaat in het Spaanse Vigo en in juni 2006 eindigt in het Zweedste Gothenburg- brengt Volvo van de V70, XC70 en XC90 een speciale uitgave op de markt. Die modellen worden vanaf deze maand geproduceerd en zullen tot half 2006 leverbaar zijn. Het nautische gevoel wordt opgeroepen door een specifieke blauwe parelmoerlak, zilverkleurige beschermstrips, daikrails in aluminium en een Volvo Ocean Race-embleem op de voorportieren. Bij alle drie de modellen wordt het Momentum-uitrustingsniveau als basis genomen. Het interieur wordt steeds voorzien van blauw aluminium, specifieke drempelbeschermers vooraan en vloermatten met een blauwe rand.