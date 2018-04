Brabus tekent voor potige M-Klasse

Door: BV

B

rabus is er als de kippen bij om het Mercedes-cliënteel dat op zoek is naar een exclusievere versie van de nieuwe M-Klasse op hun wenken te bedienen. De Duitsers hebben nu al een volledige kit met bumpers, zijschorten, een dubbele sportuitlaat, dubbele ingewerkte mistlichten en opvallende aluminiumkleurige beschermplaten in de aanbieding staan. Een sportophanging legt de SUV 3cm dichter tegen het wegdek. Brabus voorziet de Potige M ook van aangepast schoeisel. Het aanbod velgen strekt tot een diameter van 22 duim en rubber met maat 265/35 vooraan en 295/30 achteraan.

De Mercedes-specialist ontfermt zich ook over het motorblok. De 320 CDI dieselmotor kan van 224 naar 272pk opgevoerd worden. De atmosferische zescilinder benzinekrachtbron uit de ML 350 kan van 272 naar 287pk gekitteld worden en de ML 500 wordt op verzoek 445pk en 635Nm sterk. Aanzienlijk meer dan de 306 paarden van het standaardblok, maar Brabus vergroot de cilinderinhoud van ook tot 6,1l. In de topuitvoering spurt de 4x4 in een lichtvoetige 5,5 tellen naar 100km/u. Met de snelheidsbegrenzer in slaapstand wordt het model 262km/u snel.