Mercedes S-Klasse officieel!

ercedes is best tevreden over de uittredende S-Klasse. Mag wel, want sinds de introductie in 1998 wist de constructeur er 485.000 van aan de man te brengen. Daarmee is het model de wereldwijde nummer 1 in het luxesegment, ook al werkt de concurrentie hard om de poten onder Mercedes’ stoel weg te zagen. Het langverwachte en deskundig aangekondigde antwoord van het merk met de Ster is deze nieuwe generatie. Die staat nog voor het jaareinde bij de dealer. Designmatig zijn er weinig verassingen, want de S is al herhaaldelijk en in verschillende teststadia -met meer of minder aan de verbeelding overlatende camouflage- betrapt. Dat het lijnenspel dynamischer werd en tegelijk wat trekken van de Maybach erft, strookt dus met de verwachting. De groeischeut was ook geanticipeerd. Zoals voorheen heb je de keuze uit twee koetswerklengtes; een normale variant die 5,076m lang wordt (+33mm) en een langere versie die voortaan 5,206m als lengtemaat heeft (+43mm). De wielbasis groeit 70mm voor de normale variant, naar 3,035m en 80mm voor de lange versie die 3,165mm tussen beide assen heeft. De breedte bedraagt 1,871m, wat een toename van 16mm betekent en in de hoogte komt er net geen 3cm bij. Aanpassingen die het interieur uiteraard wat ruimer maken. Naast voordeel voor de passagiers, komt dat ook de kofferinhoud ten goede. Die groeit met 60l en biedt voortaan plaats aan 560l bagage.

Drie van de vier motoren in het lanceringsaanbod van de S-Klasse zijn nieuw. De instapper bij de benzines is de S350 die goed is voor 272pk. Een nieuwe achtcilinder levert 388pk en 530Nm en zorgt ervoor dat de S500 in amper 5,4 seconden van stilstand naar 100km/u accelereert. Vanaf het eerste kwartaal versterkt een diesel het aanbod; de S320 CDI is goed voor 231pk en 540Nm, al vanaf 1.600t/min. Gelijktijdig komt Mercedes’ topversie, de S600, helemaal bovenaan het gamma plaatsnemen. Die twaalfcilinder is toch weer verbeterd en levert 517pk en een magistraal koppel van 830Nm vanaf 1.900t/min. Met uitzondering van deze laatste worden alle versies standaard gekoppeld aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat.

Mercedes wil het hoogste comfortniveau en gebruiksgemak garanderen. Daarvoor wordt de S, net als de uittredende generatie, standaard uitgerust met een luchtophanging. Die werd voor de gelegenheid verbeterd, is optioneel verkrijgbaar met actieve koetswerkcontrole -behalve op de S600 waar die uitrusting standaard is- en laat de bestuurder nog steeds de keuze tussen een op comfort afgestemde of eerder sportieve demperinstelling. Mercedes paste ook de comfortzetels aan en herdacht het COMAND-systeem dat, net als de MMI-interface bij Audi of de iDrive bij BMW, nagenoeg alle elektronische snufjes aan boord controleert. Mercedes plaatst het scherm nu in het glooiende dashboard op dezelfde hoogte als het instrumentenbord. Een heldere menu-indeling en kleurcodes voor functiegroepen en knoppen, moeten het geheel overzichtelijk houden.

Op veiligheidsvlak pakt Mercedes uit met een opgewaard PRE-Safe-systeem dat de mogelijkheid van een crash uit sensorische input detecteert en de inzittenden op een schok voorbereid door de gordelspanners te activeren, de zetels in een geschikte positie te zetten, het schuifdak te sluiten en diens meerij Uitrusting die wordt aangevuld met een collectie plofkussens, een hele elektronicawinkel en een intelligent remsysteem dat niet alleen noodremhulp biedt, maar de hele tijd met de bestuurder ‘meedenkt’. Helemaal nieuw is nachtvisie. Na enkele Amerikaanse fabrikanten, zal het snufje nu ook te krijgen zijn bij Mercedes. Dankzij infrarood koplampen en een infraroodcamera achter de voorruit wordt een nachtbeeld in het instrumentcluster getoond. Op die manier zouden obstakels als geparkeerde wagens, voetgangers en fietsers in omstandigheden met weinig of geen verlichting, tot 150m eerder opgemerkt worden.