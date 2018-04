Facelift voor Subaru Impreza

Door: BV

ubaru voorziet de Impreza voor de derde keer van een opgefrist uiterlijk. Dit maal is het de hand van de ontwerper Andreas Zapatinas die instond voor het lijnenspel. De Griek werd aangetrokken om Subaru een eigen, duidelijk herkenbare identiteit te geven. Vruchten van de noeste arbeid van de tekenaar waren de B11 en B9 Scrambler concept cars, twee stadsmussen voor de Japanse markt en de B9 Tribeca SUV die we binnen afzienbare tijd op Europese bodem mogen verwachten. Nu krijgt de Impreza het nieuwe familiegezicht, met de typische roosterstructuur en getrokken, dynamische kijkers. Meer uitgesproken, maar minder agressieve lijnen geven het model een gespierde en gelijktijdig elegante uitstraling. Naast de grondig hertekende snuit blijven de uiterlijke wijzigingen beperkt tot lichtunits, zijschorten en bumperschilden. De gepeperde versies voor de Japanse markt, krijgen bovenaan de achterruit een extra windgeleider waarvan onduidelijk is of die ook op de versies met Europese specificaties terug te vinden zal zijn. In september, wanneer het model debuteert op het Autosalon van Frankfurt en de constructeur met meer informatie komt, volgt daarover uitsluitsel.

Een facelift is niet compleet zonder decoratiebeurt aan de binnenzijde. Het interieur laat zich dus opfrissen met nieuwe kleurenschema’s voor de bekleding en een aantal detailwijzigingen die de ergonomie, het bedieningsgemak en de afleesbaarheid van de instrumenten moeten verbeteren. Onderhuids zien we dat de boxermotor, althans in Japan, wat krachtiger wordt en 160 paarden levert. De ultrasportieve WRX STI krijgt alvast een hormonenkuur waardoor het koppel van 343Nm naar 422Nm stijgt.