Beperkte reeks Defender 'Bel Air'

Door: BV

L

and Rover brengt deze zomer een beperkte uitgave (slechts 75 stuks) van de Defender op de markt. De Defender Bel Air is gebaseerd op de Defender 90 en is uitgerust met een zwart neerklapbaar dekzeil met zijruiten. De uitvoering omvat zwarte metaallak, spatlappen achteraan, zwarte wielkastverbreders en lichtmetalen velgen.

Aan de binnenzijde heeft de gelimiteerde uitgave recht op zetels in vinyl, een zwarte deurbekleding, elektrisch bediende ruiten, een opberglade met twee bekerhouders en een radio-CD speler met 2 luidsprekers. Centrale vergrendeling en een alarmsysteem met startbeveiliging zijn in het prijskaartje van € 29.500 inbegrepen.