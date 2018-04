Audi breidt A6-aanbod uit

Door: BV

udi verrijkt het aanbod van de A6 en A6 Avant met een aantal nieuwe versies. De break is voortaan ook te krijgen met de 140pk en 320Nm sterke 2.0 TDI basismotor die in de berline een populaire keuze is gebleken. Die instapper haalt vanaf € 35.550 een topsnelheid van 205km/u en spurt in 10,5 tellen naar 100km/u.

Audi’s 2.7 TDI, verkrijgbaar met 180pk of in een ‘Belgische’ variant met 163pk, laat zich nu ook combineren met quattro-vierwielaandrijving en een Tiptronic zesversnellingsbak. Aan 163pk heeft de versie genoeg voor een Top van 216km/u en een acceleratietijd in de verplichte oefening van 9,9 seconden. De berline is er vanaf € 42.100, deze Avant moet de constructeur € 44.150 opbrengen.

Het merk met de vier ringen lepelt vanaf heden ook de geblazen 2.0l FSI turbomotor tussen de voorwielen van het op één na grootste model. Met een vermogen van 170pk en 280Nm trekkracht haalt de direct ingespoten benzine een top van 227km/u en staat 100 na 8,4 seconden op de kilometerteller. De break is respectievelijk 4km/u en 3 tienden trager. Naast de standaard manuele zesbak, hoort ook de Multitronic-automaat tot de mogelijkheden. De berline is er in deze uitvoering vanaf € 34.340. De break kost € 2.050 extra.