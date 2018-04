Sparco introduceert vuureter

Door: BV

S

parco brengt een alternatief product voor de grote, logge poederblusser op de markt. De vuureter is een nieuw blusmiddel dat langer werkt en esthetischer is dan het conventionele blusapparaat. Met een bijgeleverde houder kan het eenvoudig gemonteerd worden, het is met één hand te richten en er kan gedurende 50 seconden onophoudelijk mee geblust worden. Gevoelig langer dan een conventioneel exemplaar dat zelden langer dan 15 seconden actief blijft. De vuureter is gebaseerd op het ontnemen van zuurstof aan de brandhaard door het toevoegen van onbrandbaar gas. Dat is geheel ongevaarlijk en laat geen schadelijke sporen na. De vuureter valt in de blusser klasse B8 en voldoet aan de CE-normen.