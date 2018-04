Meer over de Bugatti Veyron

Door: BV

D

e definitieve lancering van de Bugatti Veyron komt met rasse schreden dichterbij; na herhaaldelijk uitstel mag de eerste klant nog dit jaar z’n exemplaar in ontvangst nemen. Het heeft moederconcern VW bloed, zweet en tranen gekost, maar de torenhoge verwachtingen worden ingelost. De supersportwagen wordt aangedreven door een 8-liter zestiencilindermotor met 64 kleppen en niet minder dan vier turboladers. De tweezitter is daardoor een magische 1001pk sterk. De krachtbron levert ook nog eens 1250Nm koppel. De Veyron wordt ook de snelste sportwagen ooit. De topsnelheid bedraagt officieel 400km/u. Een testexemplaar wist die snelheid meermaals en in verschillende richtingen, zoals vereist, te halen op een hogesnelheidsomloop onder supervisie van het Duitse Homologatie-instituut TÜV.

De topsnelheid kan slechts bereikt worden na het uitschakelen van een laatste veiligheidsvoorziening. De bestuurder moet immers een extra sleutel omdraaien om zo snel te kunnen gaan. De elektronica voert bij 375km/u nog enkele essentiële controles uit om de veiligheid van de inzittenden zoveel als mogelijk te waarborgen. De ophanging, bandenspanning en de aërodynamica worden door het geavanceerde systeem geregeld en gecontroleerd. Bij stilstand heeft het model een normale bodemvrijheid van iets meer dan 12cm, maar Bugatti laat de koets in verschillende fasen zakken om de stabiliteit te waarborgen en de luchtstroom te controleren. Bij 220km/u ligt het front 8,5cm van het asfalt. Voor een optimaal ‘aanzuigeffect’ ligt de achterpartij 5mm hoger. Op topsnelheid raast de voorspoiler amper 6,5cm boven het wegdek. De diffusers en de achtervleugel worden op een gelijkaardige manier, op basis van de snelheid en de door het motorblok benodigde koeling, gestuurd. Net als bij de Mercedes SLR McLaren wordt de achtervleugel ingezet als luchtrem.

Bugatti zal maximaal 300 Veyron bouwen. De productiecapaciteit voor het eerste jaar, vijftig stuks, is al uitverkocht.