Aantal nieuwe inschrijvingen stijgt weer

fgelopen maand mei werden in België 41.322 nieuwe personenwagens ingeschreven. Het is voor het eerst sinds januari dat er weer eens sprake was van een stijging ten opzichte van dezelfde maand in 2004. Toen werden 38.955 wagens geregistreerd. Mei 2005 doet het dus 6,1% beter. De gecumumuleerde resultaten van de eerste vijf maanden tonen een terugval van 5%. Vakorganisatie Febiac begroot het aantal inschrijvingen voor gans 2005 470.000 stuks. Dat is 3% minder dan afgelopen jaar, maar ruim 2% hoger dan in 2003. Een vergelijking die relevant is omdat er in dat jaar een vergelijkbaar Salon van Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigen plaatsvond, aldus nog Febiac.

De inschrijvingsaantallen van bestelwagens stegen met 17,2%, de vrachtvoertuigen tot 16ton MTM gaan er met de helft op vooruit en de echte zware jongens laten nog steeds een stijging van 13,3% noteren ten opzichte van vorig jaar. Enkel de motorfietsen en de autobussen doen het minder goed dan in 2004.

De Top 5 van de automerken van afgelopen maand bestaat uit Renault (4.705 stuks), Opel (4.486), Volkswagen (4.195), Peugeot (4.046) en Citroën (3.716).