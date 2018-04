Audi heeft de sterkste diesel

Door: BV

udi heeft de V8 TDI dieselmotor van de A8 herwerkt. Voortaan beschikt het edele motorblok naast twee turbo’s met variabele geometrie over een verhoogde inspuitdruk van het common-rail systeem (1.600 bar), piëzo-elektrische injectoren en twee deciliter meer inhoud (4.134cc bij een met 83mm toegenomen boring en een ongewijzigde slag). Door de ingrepen stijgt het vermogen met niet minder dan 51pk naar 326 paarden. De krachtbron is daardoor Ővoor even- de krachtigste personenwagen-diesel op de markt. De koppelkromme bereikt al bij 1.600t/min een waarde van 650Nm en houdt die constant tot 3.500 krukasrotaties per minuut.

Deze A8 wordt standaard gekoppeld aan de jarige quattro-aandrijflijn en een Tiptronic zesbak. De combinatie spurt naar 100km/u in 5,9 seconden. Bij 250km/u houdt de elektronica zoals steeds het aandrijfgeweld in toom. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 9,4l/100km wat de limousine een autonomie van 950km moet geven. Audi levert het model met de conventionele en de verlengde wielbasis. De eerste moet in ons land € 83.250 opleveren. De lange versie is vanaf € 88.750 te koop.