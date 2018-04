Mazda MX-Crossover in productie

Door: BV

azda neemt de MX-Crossover die eerder dit jaar als concept debuteerde op het Autosalon van Detroit in productie. Het definitieve model, dat volgens de constructeur nauw zal aansluiten bij het getoonde studiemodel, zal vanaf 2006 in Japan van de band lopen. Het komt eerst op de Noord-Amerikaanse markt. Mazda onderzoekt de haalbaarheid op andere markten, waaronder de Europese.

De constructeur doopt het nieuwe model CX-7. Het merk volgt daarbij een constante in de naamgeving van nicheproducten. De C staat ‘Crossover’ zoals de R in bijvoorbeeld RX-8 staat voor wankelmotoren (rotary) en de MX-aanduiding steevast gebruikt wordt voor sportwagens met een meer conventioneel motorblok.