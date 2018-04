Meer over de Audi Q7

Door: BV

n september zal Audi op het Autosalon van Frankfurt de Q7 aan z’n gamma toevoegen. Deze SUV, gebaseerd op de Pikes Peak concept car die in januari 2003 op het Salon van Detroit werd voorgesteld, gaat in het voorjaar van 2006 in de verkoop. Het model deelt het onderstel met de Porsche Cayenne en de VW Touareg, maar de bodemplaat werd met niet minder dan 13cm verlengd. De Q7 wordt daardoor bijna 5m lang. De extra centimeters worden gebruikt om de klanten, wellicht optioneel, de mogelijkheid van een derde zetelrij ‘à la Volvo XC90’ aan te bieden. De productie gebeurt aan de zijde van de andere SUV’s van de Duitse groep, in het Slowaakse Bratislava.

Audi’s 4x4 zal naar verluid op het cliënteel losgelaten worden met een 232pk sterke 3.0 TDI zescilinder dieselmotor en een direct ingespoten 4,2l V8 FSI benzinekrachtbron -goed voor 345 paarden- onder de motorkap. Meer bescheiden motoren, waaronder een 3.2l V6 FSI volgen later.