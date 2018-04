Speciale reeks Subaru Impreza WRX

Door: BV

e Britse Subaru verdeler heeft een goede verstandhouding met Prodrive, dat zich voor de constructeur onder meer met de rallywagens en de STi-uitvoeringen bezig houdt. Die connectie levert de Britse klant de beperkte WRX 300 op. De Impreza is uitgevoerd in het blauw van het rallyteam, heeft goudkleurig 17-duims lichtmetaal met 215/45-banden en heeft recht op de pk-boost van Prodrive. Dat levert 265pk op, waardoor de WRX naar 100km/u kan spurten in 5 tellen. Het gebruikelijke prodrive-logo op de lichtkappen, de voorzetels en de vloermatjes wordt voor de gelegenheid ingeruild voor dat van het Subaru World Rally Team. Subaru UK laat 300 stuks bouwen. In ons land is de reeks niet te koop, maar het prodrive-pakket dat de WRX bijna net zo veel vermogen geeft als de STi, staat hier wel in de optielijst.