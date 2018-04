Europese première nieuwe Toyota Hilux

Door: BV

p het Salon van Barcelona stelt Toyota de inmiddels zesde generatie van de Hilux voor. De pick-up werd door Toyota in 1967aan het gamma toegevoegd en sindsdien zijn er wereldwijd meer dan 12 miljoen van verspreid. Oorspronkelijk was de Hilux een werkpaard voor de zwaarste omstandigheden, maar bij het nieuwe model verschuift de aandacht toch weer richting comfort en gebruiksgemak. Vooral omdat de markt van dergelijke vrijetijdsvoertuigen in Europa nog steeds groeit. Het Japanse merk belooft dus meteen een ruimer interieur, een hogere kwaliteit en betere prestatie. De eerste Europese markten worden vanaf oktober van dit jaar bediend. In België is de marktintroductie in november.

De Hilux krijgt nog steeds een oerdegelijk ladderchassis. Dat is geheel nieuw, met kokerbalken van een grotere doorsnede, die het model in vergelijking met de uittredende generatie een 45% hogere torsiestijfheid geven. De koetswerkbewegingen verminderen daardoor en de bijgeluiden in het interieur worden beperkt. Een extra vervormbare versteviging tussen de eerste en tweede dwarsbalk zorgt voor een betere absorptie van impactenergie bij een ongeluk. Vooraan tekende Toyota een onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen en schroefveren. Een moderne opstelling die een goede stabiliteit en weggevoel moet garanderen. Aan de achterzijde behoudt Toyota de bladveren omdat die opstelling een vlakke laadvloer mogelijk maakt. Door tal van optimaliseringen is de rolstabiliteit van het model 1,5 hoger dan bij de huidige Hilux. De traditionele kogelkringloopstuurinrichting, die een ‘onthecht’ gevoel geeft, wordt vervangen door een tandheugelsysteem dat preciezer werkt.

De Hilux wordt gelanceerd met een 2,5l D-4D dieselmotor die 102pk en 260Nm sterk is. Volgend jaar volgt een intercoolerversie van dezelfde motor. De handgeschakelde vijfbak werd met het oog op een makkelijker en soepeler schakelgevoel verbeterd. Een tussenbak schakelt de vierwielaandrijving in en een differentieel met beperkte slip is nog steeds standaard voor de immer aangedreven achteras.

De nieuweling kreeg niet alleen een frisser, moderner uiterlijk dat door gebruik te maken van luchtgeleiders en vlakke beschermplaten over betere aërodynamische eigenschappen beschikt, maar beslaat ook meer oppervlakte. De Hilux is 5,13m lang geworden, waardoor de Enkele en Dubbele Cabine-uitvoeringen 34cm langer zijn dan het huidige model. In de breedte kwam er 60mm bij voor Enkele Cabine en 45mm voor de Dubbele Cabine, maar de hoogte bleef gelijk. Omdat de toename in lengte ook het gevolg is van een grotere wielbasis (3.085) moet dat voelbaar zijn in het interieur. De breedte van de laadvloer neemt met ongeveer 5cm toe en de laadbak is bij de enkele Cabine 2,31m lang en meet 1,52m bij de Dubbele Cabine (De Extra Cab, de derde koetswerkvariant, zit er tussenin).

In het interieur moeten de wijzigingen resulteren een royaal plaatsaanbod. Toyota evalueerde echter ook de zithouding, de assemblagekwaliteit en de moduleerbaarheid. Het interieur lijkt daardoor meer en meer op dat van een personenwagen, met tal van opbergvakken, een aangepaste positie van de zetels, een instelbare hellinghoek voor de achterbank, een goed afleesbaar instrumentarium met ronde klokken en degelijk ogende materialen. De cabine van de Double Cab is zelfs een halve meter langer dan voorheen. Verfijnder, maar net zo duurzaam, onderlijnt Toyota.

De Hilux is een echt wereldproject; het model wordt overal ter wereld aan de man gebracht. De Europese versies worden in Zuid-Afrika of Thaïland geproduceerd.