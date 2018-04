Wereldrecords voor E-Klasse

Door: BV

ercedes heeft de nieuwe V6 dieselmotor die vanaf deze zomer in de E 320 CDI debuteert aan een uithoudingsproef onderworpen die een reeks wereldrecords opleverde. Drie standaardmodellen, 224 dieselpaarden sterk, legden tijdens 30 dagen en 30 nachten recordafstanden af tegen hoge snelheid. Mercedes wil op die manier de betrouwbaarheid van de dieselkrachtbron bewijzen. Op het snelheidscircuit van Laredo (Texas) zette Mercedes drie auto’s in. Elk van de voertuigen reed bij de test niet minder dan 20.000 rondes. De proef was niet enkel een marteling voor de motor, maar ook het onderstel, de ophanging en de elektronica worden door de constante trillingen door het oneffen wegdek zwaar belast. Mercedes vertelt er ook in één adem bij dat de partikelfilter de ononderbroken belasting doorstond zonder noemenswaardig verlies in efficiëntie.

Samen legden de drie wagens en de internationale chauffeursteams een afstand van 300.000 mijl (dik 482.000km) af. Van de wereldrecords gevestigd onder de supervisie van de FIA, 22 in het totaal, is de 100.000 mijl aan een gemiddelde snelheid van 224,823km/u de meest spectaculaire.