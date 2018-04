Inschrijvingen april 2005

Door: BV

n april werden 48.036 nieuwe wagens ingeschreven, zo melden Febiac en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dat is 9,8% minder dan afgelopen jaar. Febiac onderlijnt dat niets wijst op een structurele recessie; het aantal ligt immers nog steeds hoger dan in ’97, ’99, ’01 en ’03 met in januari een vergelijkbaar tussentijds Autosalon van Brussel.

De volume lichte vrachtvoertuigen stijgt daarentegen wél. Afgelopen maand werden er 21,3% meer ingeschreven. Bij de zware bedrijfsvoertuigen bedraagt de stijging 12,5% (MTM van 3,5 tot 16 ton) en 7,1% (MTM + 16 ton). Het aantal inschreven motoren lag afgelopen maand 5% lager dan het jaar voorheen, hetgeen het gecumuleerde verlies dit jaar brengt op 4,8%.

Bij de automerken worden de tabellen aangevoerd door Peugeot (5.356 stuks), Opel (5.285), Renault (5.223), Citroën (4.574) en Volkswagen (4.247).