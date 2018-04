Overfinch werkt aan 500pk sterke Range Sport

Door: BV

et Britse bedrijf Overfinch maakt er een erezaak van de producten van Land Rover van meer vermogen te voorzien. De tuner kan de verleiding van de Range Rover Sport dan ook niet weerstaan. De Overfinch-versie is nog niet af, maar de eerste informatie wordt toch al gelekt. De 390pk sterke 4,2l Compressor (van Jaguar-origine) wordt opgeklopt naar 500pk. Daarmee moet de sportiefste Land Rover een topsnelheid van 250km/u halen en -vooral- vanuit stilstand naar 100km/u kunnen accelereren in 6,2 tellen.

Samen met de veredelingswerken aan de motor zal het bedrijf een pakket voor het koetswerk en het interieur aanbieden. Foto’s ontbreken nog, maar de Britten gaven wel al enkele schetsen vrij.

De wielkasten moeten door 22-duims lichtmetaal volledig gevuld worden. Daarnaast zijn een agressievere voor- en achterbumper, zijskirts, een dakspoiler en een uitlaatlijn met twee dubbele ovalen eindstukken voorzien. De werken kunnen ook opgesplitst worden; wie liever heeft dat Overfinch zich niet met de motor bemoeid, kan ook enkel voor het aërodynamische pakket kiezen. De orderboeken zijn al geopend, maar een prijskaartje werd nog niet meegedeeld.