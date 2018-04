Honda FR-V nu ook met diesel

Door: BV

onda gaat de FR-V monovolume die beschikt over zes zitplaatsen, verdeeld over twee zetelrijen, vanaf deze zomer ook uitrusten met de inmiddels gekende huiseigen 2.2 i-CTDi dieselkrachtbron. Die levert nog steeds 140pk (bij 4.000t/min) en 340Nm (bij 2.000t/min) en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De FR-V wordt daarmee 192km/u snel, haalt 100km/u in 10,2 seconden en neemt genoegen met 6,4l/100km voor de gemengde cyclus. De orderboeken voor de zelfontbrander worden met onmiddellijke ingang geopend. De basisprijs voor de Comfort-uitvoering bedraagt € 24.960. Het Executive-topmodel moet € 28.300 in het laadje brengen.

Gelijktijdig breidt Honda de optielijst op voor alle Excecutive modellen uit met een lederen interieur. Aan de optie hangt een prijskaartje van € 1.520.