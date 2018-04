Mazda frist Japanse 2 op

Door: BV

M

azda heeft in Japan de opgefriste Demio voorgesteld. Dat model gaat in Europa over de toonbank als Mazda 2. Aan de buitenzijde is het de snuit die het meest onder handen wordt genomen. De smalle, lange lichtunits worden overboord gegooid ten voordele van minder agressieve verder in de motorkap doorlopende exemplaren. De standaardbumper krijgt een brede horizontale luchthapper die de stadsrakker een meer volwassen indruk moet geven. Op de sportievere versies wordt het bumperschild vervangen door een exemplaar met een diep uitgesneden luchtinlaat. De grille verliest -althans in Japan- wat karakter en is zachter vormgegeven. De Europese Mazda 2, die in het Spaance Valenciennes aan de zijde van de Ford Fiësta (op hetzelfde platform) wordt geproduceerd, word in november op een facelift getrakteerd. Die wordt niet identiek.

Aan de binnenzijde ontsnapt ook de Demio niet aan de stof- en bekledingskuur. Dat opgefrist textiel wordt vergezeld van wat nieuwe snufjes. Op de lijst staat onder meer een vergrendelingssysteem met een transponderkaart, een licht- en regensensor en een panoramisch schuifdak met lamellen.