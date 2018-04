Bisazza kleedt Mini met glasmozaïek

Door: BV

M

ini heeft om zichzelf wat in de kijker te werken op het Autosalon van Milaan aan het Italiaanse Bisazza gevraagd om enkele Mini’s aan te kleden. Bisazza is gespecialiseerd in glasmozaïek. Dat product wordt vooral gebruikt voor zaken als badkamers en zwembaden, maar het bedrijf laat zich graag opmerken met artistieke projecten. De ontwerpers Marco Braga en Carlo dal Bianco bedachten de thema’s Dama, Summer Flowers, Tartan en Zebra voor de vier mini’s. Voor de open Mini’s had men 31.700 miniatuurtegeltjes nodig. Op de gesloten exemplaren kleven er zelfs 37.000. Vanaf 13 april kan het publiek de kunstwerken bekijken.