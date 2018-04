De nieuwe Lexus GS in detail

Door: BV

exus wist als luxedevisie van motorgigant Toyota z’n gamma op 15 jaar tijd uit te breiden tot een compleet aanbod. Intussen heeft het merk een aanbod dat luxeberlines, een cabrio en een SUV omvat en is het op nagenoeg alle wereldmarkten actief. De nieuwe GS heeft de gewichtige opdracht de nieuwe L-finesse designtaal van het merk op de kaart te zetten. De nieuwe ontwerpfilosofie moet Lexus wereldwijd een grotere aantrekkingskracht geven en het merk meer onderscheiden van de concurrentie.

De koets kreeg lange, geïntegreerde lijnen die kracht en dynamisme suggereren. Die worden volgens de constructeur verrijkt met subtiele contrasten. Door de oplopende gordellijn en de golvende vorm van de zijruiten wordt een ‘katapultmotief’ bekomen. Dat benadrukt ook de interieurafmetingen van het model. Geaccentueerde wielkasten bieden voortaan ruimte aan 17 of 18-duims lichtmetalen velgen. De flanken lopen uit in nieuwe LED-lichtblokken boven een krachtig vormgegeven achterbumper en een dubbele uitlaat die op een elegante manier de twijfel over het potentieel van het model moet wegnemen. De nieuwe GS laat een uitzonderlijk goede luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27 optekenen. Dat is in niet onbelangrijke mate te wijten aan aërodynamische hulpelementen. Zo zijn er drie bodemplaten, spatlappen voor- en achteraan, is er een afdekplaat voor het differentieel en zijn er zijplaten voor de brandstoftank. De discreet ingewerkte kofferspoiler verhoogt de stabiliteit bij hoge snelheden.

Het interieur van de GS meet 1,80m in de lengte, 1,53m in de breedte en 1,16m in de hoogte. De binneninrichting is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties; zwart op zwart in combinatie met walnotenhout, zwart en grijs in combinatie met inlegstukken in zwarte esdoorn en zwart op ivoor in combinatie met donkerbruine esdoorn. Voor een optimale rijhouding is de bestuurderszetel in niet minder dan 10 richtingen elektrisch verstelbaar. Lexus werkte ook aan een verbeterde ergonomie en had aandacht voor de geluidsisolatie. Voor de bestuurder prijkt een instrumentarium dat door de uitzonderlijk heldere (en lichtgevoelige) Optitron-technologie verlicht wordt. Andere snufjes zijn een intelligent startsysteem (sleutelloos), elektronische airco met twee zones, een aanraakscherm in kleur en een draadloze Bluetooth-telefoon, een DVD navigatiesysteem en zelfs een parkeerhulpsysteem met een achteruitrijcamera en aan het stuur gekoppelde sensoren.

De nieuwste GS komt op de markt met de toevoeging 300 of 430, overeenkomstig een 2.995cc V6 of een 4.293cc V8 krachtbron. De eerste levert 249pk bij 6.200t/min en 310Nm koppel bij een omwentelingssnelheid van 3.50t/min. Dat is voldoende om de nieuwe Lexus in 7,2 tellen naar 100km/u te stuwen. De topsnelheid bedraagt 240km/u. De V8 is 283 paarden rijk (bij 5.600t/min.), levert de aangedreven achterwielen 417Nm koppel (bij 3.500t/min.) en sprint in 6,1 seconde naar 100km/u om het bij 250km/u welletjes te vinden. Beide motoren worden gekoppeld aan een elektronisch gestuurde ECT-automaat met zes verhoudingen en een sequentiële schakelmodus. Het nieuwe GS-platform wordt onder meer uitgerust met een adaptieve variabele ophanging en een elektronische stuurbekrachtiging met variabele overbrengingsverhouding. De veiligheidsuitrusting bestaat, naast de gebruikelijke collectie elektronische waakhonden, uit 10 plofkussens, een Pre-Crash-systeem (dat een mogelijke impact detecteert en de wagen en de inzittenden voorbereid door bijv. de voorspanners van de gordels te activeren) en een hertekend front om de voetgangers bij een aanrijding beter te beschermen.

De GS300 is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus die in opgaande lijn luisteren naar de namen Business, Executive en Privilege. De GS 430 bestaat enkel in de meest volledige afwerking. Het prijskaartje in ons land start bij € 46.660. De duurste GS 300 kost al € 59.920 terwijl de GS 430 € 69.190 moet opbrengen.