Gevolgen herstructurering GM Belgium

ij General Motors Belgium werd een overeenkomst bereikt over de praktische uitwerking van de herstructurering die de Europese GM-tak treft. De gevolgen voor de Antwerpse productievestiging blijven beperkt; na de zomervakantie zullen een 300-tal tijdelijke werknemers hun contract niet verlengd zien. Ongeveer een derde daarvan zou volgens GM in aanmerking komen voor een functie bij de toeleveranciers van de Antwerpse Astra-fabriek. De andere tijdelijke werknemers zullen door GM Belgium en Adecco bijgestaan worden in hun zoektocht naar een nieuwe betrekking. Na de herstructurering zal het bedrijf nog 5.100 werknemers tellen.

Intussen heeft de Europese directie het licht op groen gezet voor een uitbreiding van de perserij voor koetswerkonderdelen. Voor bijna € 31 miljoen komen daar twee extra persen bij. De actie volgt op productiviteitsverbeteringen en kostenbesparende maatregelen en moet de efficiëntie van de fabriek nog verhogen. Door die bijkomende activiteiten zullen weer 110 arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De uitbreidingswerken moeten in de zomer van 2007 afgerond zijn.