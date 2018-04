Nieuwe instructienota lichte vrachtvoertuigen onaanvaardbaar

Door: BV

O

p vraag van Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt is een instructienota opgesteld die vanaf 4 april 2005 de technische voorschriften van lichte vrachtvoertuigen met dubbele cabine wijzigt. Die houdt in dat vanaf die datum voertuigen die ingeschreven worden als lichte vrachtwagen een geheel verticale scheidingswand tussen vloer en dak moeten hebben. Bovendien mag deze wand geen gaten of doorgangen vertonen. Een scheidingswand die de inclinatie van de zetels volgt, is dus niet langer toegelaten, net zomin als een vast hekwerk als scheiding tussen laad- en passagiersruimte.

De vakorganisaties Febiac en Federauto gaan in het verweer tegen de maatregel. Ze claimen dat de gevraagde aanpassingen de constructeurs, invoerders, concessiehouders en de klanten, die bijvoorbeeld nog voertuigen in bestelling hebben, voor grote moeilijkheden of onaangekondigde kosten stellen en vinden dat onaanvaardbaar. Temeer daar de instructienota niet voorziet in een overgangsperiode. Volgens de organisaties is een wijziging vanuit technisch oogpunt overbodig. Het Federaal Ministerie van Mobiliteit wil met de maatregel bewerkstelligen dat het aantal voertuigmodellen (vooral luxe-4x4’s) dat als lichte vrachtauto wordt ingeschreven, zonder dat het gebruik in de praktijk met die roeping overeenstemt, drastisch wordt teruggedrongen. Vanaf 1 januari 2006 wordt de wetgeving ter zake sowieso gewijzigd, en zullen voertuigen waarvan de lengte van de laadruimte niet minimaal 50% van de wielbasis bedraagt, niet langer van het fiscaal gunstige regime van licht vrachtvoertuig kunnen genieten.

Federauto en Febiac stellen zich daarom ernstige vragen bij het nut, de werkbaarheid en de relevantie van de aangekondigde nota en vragen dat aan de huidige technische reglementering niets wordt gewijzigd.