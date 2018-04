Lexus GS 300 is veiligste auto uit topsegment

Door: BV

D

e Europese organisatie die de crashbestendigheid van personenvoertuigen onderzoekt, heeft de testresultaten van de Lexus GS 300 bekendgemaakt. De Japanse luxedivisie van motorgigant Toyota mag tevreden zijn; tot op heden scoorde geen enkele wagen uit het topsegment zo goed als op het de bescherming van de inzittenden aankomt. In de frontale crashtest verloor het model slechts één punt terwijl de zijdelingse botsproef goed was voor het maximale puntenaantal. Het puntentotaal van 35 (vijf sterren) is het hoogste dat de EuroNCAP in deze categorie mocht uitdelen. Daarnaast scoorde de GS 300 vier sterren op de bescherming van de inzittenden -ook een ‘best in class’- en twee sterren voor de voetgangerbescherming.