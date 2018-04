Nu al beperkte uitgave Mazda MX-5

Door: BV

D

e nieuwe Mazda MX-5 komt pas eind dit jaar op de Belgische markt, maar op het Autosalon van New York stelt de constructeur toch al een Limited Edition voor. Die krijgt steeds een tweeliter benzinekrachtbron, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, onder de kap. Het model zal te koop zijn in verschillende koetswerkkleuren, maar Velocity Red Mica is er alleen in deze uitgave. Die wordt dan ook steeds gecombineerd met een lederen bekleding in dezelfde kleur. De MX-5 3rd Generation Limited zal ook herkenbaar zijn aan het zilverkleurige 17-duims 10-spaaks lichtmetaal, de zilverkleurige voorruitlijst en chroomdetails in het interieur. Airco, een plaat met het productienummer (er worden niet meer dan 3.500 stuks gebouwd) en een Bose geluidsinstallatie.