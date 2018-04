My Way specialiseert

Door: BV

M

et het grote My Way project waagde D’Ieteren zich vier jaar geleden op de markt van de jonge tweedehandswagens. Afgelopen jaar verkocht de afdeling voor het eerst meer dan 2.000 wagens van alle merken. Die strategie verandert nu; het bedrijf zich beperken tot wagens van de vier grote merken die D’Ieteren in ons land importeert. Door het aanbod te beperken tot Volkswagen, Skoda, Audi en Seat wil men kwaliteit en vooral productkennis meer laten doorwegen. D’Ieteren versluist dit jaar 20.000 recente tweedehandswagens. Vaak verdwijnen die naar het buitenland, maar via My Way moet de Belgische consument de eerste keuze krijgen.