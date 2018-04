Mazda 6 discreet gelift

Door: BV

azda sleutelt wat aan de succesvolle 6. Het uiterlijk wordt stoerder en sportiever door wijzigingen aan de snuit en de achterpartij. Die moeten de atletische en gesofisticeerde vormtaal nog beter in de verf zetten. Het gaat om een hertekend radiatorrooster, nieuwe voor- en achterbumpers, een zwarte omranding voor de koplampen en de achterlichten, nieuwe uitlaatspruitstukken, andere lichtmetalen velgen en optionele mistlichten. Wie daaraan niet voldoende heeft, zal de 6 ook kunnen krijgen met een Sports Appaerance Package waarmee het model op de MPS-uitvoering gaat lijken.

Aan de binnenzijde merken we nieuwe bekledingen, andere interieurkleuren en verbeterde materialen. Ringen rond de instrumenten, de deurhandgrepen en een nieuw donker titaniumkleurig middenpaneel zorgen voor een opgewaardeerde look. Om de rijervaring te verbeteren investeert Mazda in geluidsisolatie, zijn er nieuwe banden en velgen, nieuwe trillingsdempende structuren en extra versterkingen aangebracht. De achterophanging werd zelfs hertekend.

Het motorenpallet bestaat uit vijf motorversies, die allen het onderwerp waren van studie en verbetering. Dieselliefhebbers zullen voortaan kunnen kiezen uit een 121pk en 320Nm sterke 2.0 common-rail viercilindermotor of een 143pk en 360Nm krachtige High Power-versie van datzelfde motorblok. Beide motoren worden standaard uitgerust met een partikelfilter en beantwoorden dan ook aan de Euro IV-emissienormen. Het benzinegamma bestaat uit een 1.8 met 120pk, een 2.0 met 147pk en een 2.3 die 166pk sterk is.