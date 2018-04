Europees debuut voor nieuwe Grand Cherokee

Door: BV

N

a een eerste Amerikaanse vertoning mag de nieuwe Grand Cherokee deze week beginnen aan de Europese veroveringstocht. Samen met de nieuwe look, die vooral rond de nieuwe zevenslotsgrille en de rondere koplampen draait, moet de nieuwste telg kunnen overtuigen met grotere afmetingen. Het exemplaar is voortaan immers bijna 13cm langer. De breedte nam slechts met 4mm toe, maar het spoor wordt 64mm groter voor een betere wegligging en een potenter uitstraling. De wielbasis neemt iets meer dan 9cm toe. Het koetswerk is niet minder dan 60% stijver dan dat van de uittredende generatie.

Aan de binnenzijde resulteren de toegenomen afmetingen uiteraard in meer interieurruimte en een kofferinhoud die maximaal kan 1908l kan bedragen. Door de achteras te verschuiven kon ook de heupruimte vergroot worden. Achteraan neemt die immers met dik 20cm toe. De vormgeving binnenin werd zowel moderner als eleganter. Er is ruimte voor houtinleg, zoals dat past in een luxueuze terreinwagen, en het dashboard bestaat voortaan uit twee complementaire kleuren.

De aandrijflijn bestaat, afhankelijk van de uitvoering, uit een Quadra-Trac II of Quadra-Drive II-systeem. Beide beschikken over permanente vierwielaandrijving, maar de laatste maakt gebruik van drie elektronisch gecontroleerde differentiëlen met gelimiteerde slip om sneller op gripverlies in te spelen. Onder de kap is er ruimte voor een 4,7l V8 (227pk en 390Nm sterk), maar in Genève debuteert ook de HEMI (5,7l V8) met MDS (Multi Displacement System). Dat houdt in dat de achtcilinder bij deellast de helft van de cilinders uitschakelt. Zo kan het verbruik met 20% gedrukt worden. Helemaal nieuw is ook de komst van een 3.0 CRD dieselmotor. Die komt uit de Mercedes-stal en levert 218pk terwijl de trekkracht een massieve 510Nm bedraagt. In deze configuratie moet de 4x4 100km/u kunnen halen in minder dan 10 tellen. Met de HEMI heeft de Grand Cherokee slechts 7,1 seconden nodig voor dezelfde oefening. Alle motoren worden gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. Beide niet eerder voorgestelde versies hebben een identieke topsnelheid van 210km/u. Het verbruik is meer onderscheidend; de HEMI lust gemiddeld 13,2l brandstof voor de gemengde cyclus. De 3.0 CRD (een diesel van de laatste generatie met een common-rail inspuiting die een druk van meer dan 2000 bar haalt) neemt genoegen met 9,9l.

De nieuwe Grand Cherokee wordt in de Jefferson North Assembly Plant in Detroit voor de Amerikaanse markt gebouwd. De Europese exemplaren zullen vanaf deze lente bij Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz van de band lopen. Vanaf april staan het nieuwe model in Europa bij de dealer. De diesel komt in juni.