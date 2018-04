Rolls-Royce Phantom lang

Door: BV

T

wee jaar na de lancering van de Phantom presenteert de nicheconstructeur in Genève een lange versie van het model. Aan het model werden achter de B-stijl 25cm toegevoegd. De extra ruimte komt dus geheel ten goede van de achterpassagiers. Het model gaat in de herfst in productie. In eerste instantie worden de klanten in het Midden Oosten en Azië bediend, omdat de vraag daar het grootst is. Het model, dat technisch identiek is aan de ‘reguliere’ Phantom, zal verkrijgbaar zijn vanaf 385.000 dollar. Eind vorig jaar kondigde Rolls ook al een Cabrio aan op basis van de Phantom. Die komt in 2007.