Betrapt: de nieuwe Mercedes S-Klasse

Door: BV

D

e nieuwe generatie Mercedes S-Klasse debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt. Intussen wordt het model uitvoerig aan tests onderworpen. Tijdens een testsessie van een ander merk op de Duitse A5 richting Frankfurt stootten we op een productierijpe, maar nog steeds zwaar gecamoufleerde S. Spotters melden dat het merk simultaan ook nog koudetesten uitvoert. De details van de nieuwe generatie blijven onder de camouflage verborgen. Zeker is echter dat het nieuwe model zoals gebruikelijk in alle richtingen groeit. Vooral de hoogte gaat er fors op vooruit. De daklijn, het kofferdeksel, de grille en de positionering van de lichtunits voor- en achteraan vertonen allemaal Maybach-trekjes. Leuk voor de toekomstige S-rijder, al stellen we ons vragen bij het enthousiasme dat Mercedes’ keuze zal oproepen bij de Maybach-eigenaars.