Mazda MX-5: de nieuwe generatie

oe vervang je een model dat zo succesvol is dat het zelfs een plaats in het Guinness Book of Records heeft gekregen als meest geproduceerde roadster ooit? Door nagenoeg hetzelfde model, moet Mazda gedacht hebben. Na een meer dan respectabele carrière van 16 jaar (de MX-5 werd in februari 1989 gelanceerd) staat in Genève de nieuwe generatie. Die is groter dan de uittredende generatie, maar de groei is bescheiden. Zowel in de lengte als in de breedte komt er 4cm bij. De nieuwe MX-5 is ook één centimetertje groter.

De vormgeving behoudt de kenmerkende lijnen van de immens succesvolle roadster, gecombineerd met enkele hedendaagse stijlkenmerken. Zo zijn de vorm van de grille, de lichtunits vooraan en de gespierde wielkasten geïnspireerd op de ook al enthousiast onthaalde RX-8. De vormgeving van de achterste lichtblokken is herkenbaar, maar er wordt nu wel gebruik gemaakt van perfect doorzichtig glas op een trendy zilverkleurige achtergrond.

Het nieuwe onderstel voorziet onder meer in een grotere spoorbreedte. Vooraan neemt die 7,5cm toe en de aangedreven achterwielen staan 5,5cm verder uit elkaar. De structurele stijfheid gaat er niet minder dan 47% op vooruit. Europa krijgt de beschikking over twee viercilinder benzinemotoren die worden gekoppeld aan een handbediende zesbak. Het gaat om een 126pk sterke 1.8 en een 2.0 die 160pk levert. In vergelijking met de oude MX-5 staan de motoren 14cm verder naar achteren, waardoor een ideale 50:50 gewichtsverhouding verkregen wordt.

Binnenin beloven de Japanners drastisch verbeterde materialen en een nieuw instrumentarium met vijf klokken. Een in de hoogte verstelbaar stuurwiel tilt het comfort naar een hoger niveau. Vaste rolbeugels en in de stoelen ingewerkte zij- en hoofdairbags doen hetzelfde voor de veiligheid.

De MX-5 komt dit jaar op de markt, maar de zomer haalt het model niet meer. In eerste instantie krijgen we een versie met klassieke stoffen kap, die nu (in open toestand) geheel verzonken zit. Later zou er nog een Coupé op de planning staan. Van de uittredende generatie bestaat er ook een gesloten versie, maar die wordt enkel in Japan verkocht.