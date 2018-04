Lancia Ypsilon Sport: te koop in 2006

Door: BV

O

p Lancia’s stand in Genève wordt de Ypsilon Sport, een concept van de hand van Zagato, de blikvanger. De Italiaanse topontwerper bedacht voor de kleine stadswagen immers een sportief en agressief ogend maatpak. Het front werd onder meer voorzien van een agressievere grille, een extra luchtinlaat onder de grille en een nieuwe, scherp afgelijnde voorbumper. Toch zijn het vooral de in mat zilver uitgevoerde zeshoekige luchtinlaten die de aandacht trekken. Het bumperpaneel loopt over in spatbordverbreders (die het specifiek ontworpen genereus bemeten 17-duims lichtmetaal met 205/40 Pirelli-rubber moeten huisvesten) en een zijschortje. Aan de achterzijde komt de zeshoekige vorm van de luchtdoorstroomopeningen terug in de vormgeving van de dubbele uitlaat. Het dakpaneel is geheel in glas uitgevoerd. Een sportophanging zorgt voor een beperking van de rijhoogte met 15mm.

Aan de binnenzijde maakte het elegante interieur plaats voor sportiever meubilair. Zagato stelde de hele cockpit meer op de bestuurder af, maar om praktische redenen bleef de centrale tellerpartij behouden. Uiteraard kreeg die wel een sportievere set wijzertjes. Zoals tegenwoordig bij nagenoeg elk studiemodel het geval is, werd gekozen voor vier individuele kuipzetels. De oplossing van de Italianen laat zich vooral opmerken door de sobere retrovormgeving van de zetels en de stijlvolle, maar sportieve, bruin / oranje combinatie voor de aankleding. Het framewerk van het zitmeubilair is net als talrijke accenten in het stuurwiel, de pedalen, de middenconsole en de deurpanelen, uitgevoerd in aluminium.

Lancia is erin geslaagd een 1.9l JTD-diesel onder de kap van de kleine stadswagen te lepelen. Die levert niet minder dan 150pk en 306Nm. Geweld dat gekoppeld wordt aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Op een gesloten omloop haalt het model een topsnelheid van 212km/u. De sprint naar 100km/u zou slechts 7,9 seconden in beslag nemen. De tussenacceleraties zijn gezien het lage gewicht van de Ypsilon en het hoge koppel nog indrukwekkender; van 60 naar 100km/u kan (in vijfde) in 5,3 tellen. De tussenspurt van 80 naar 120 duurt in zesde versnelling 7,3 seconden. Een door TRW ontwikkeld remsysteem bestaat uit vier schijfremmen. Vooraan hebben ze een diameter van 320mm, achteraan bedraagt de doorsnede 240mm.

De Ypsilon Sport gaat volgens een woordvoerder van het merk begin 2006 in productie. Het interieur, dat in Genève door sterk getint glas aan het zicht ontrokken zal blijven, is niet definitief. Het koetswerk zou nagenoeg onveranderd (en inclusief de in het oog springende luchtinlaten) in de catalogus verschijnen.